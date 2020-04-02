Главный инфекционист ФМБА предсказал прекращение вспышки коронавируса в России

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале спрогнозировал сроки завершения вспышки коронавируса в России.

По словам Никифорова, пик распространения коронавируса в России еще не пройден, передает ТАСС.

«Как минимум в середине следующей недели мы дойдем до вершины. Было бы хорошо. – отметил он. – Если брать стандарт таких вспышек ОРВИ – а у нас коронавирус, как ни крути, к ОРВИ относится – обычно вот такой подъем, а потом спад длится где-то 10-12 недель».

«То, что в конце концов кончится к лету, это точно», – сказал Никифоров в ответ на вопрос о сроках завершения вспышки коронавируса в России.

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Напомним, за последние сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавируса, всего в стране 2 тыс. 777 инфицированных человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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