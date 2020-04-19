В Москве от коронавируса вылечились за сутки 84 пациента

Еще 84 пациента с коронавирусом вылечились в Москве, всего выписано 1 тыс. 763 человека, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 84 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1 тыс. 763», – передает слова Раковой ТАСС.

Ранее глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что для лечения больных коронавирусом в Москве остается резерв мощностей, хотя число подтвержденных случаев заражения растет.

Накануне в Москве умерли 28 человек с положительным результатом теста на коронавирус.