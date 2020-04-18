В архангельской психиатрической больнице произошла вспышка коронавируса

У сотрудницы Архангельской государственной клинической психиатрической больницы выявлен коронавирус, после чего предварительно было подтверждено уже более 50 случаев, сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Роман Бузинов.

Он отметил, что предварительно подтверждено более 50 случаев заболевания. Еще около 100 тестов находятся в работе, сообщает «Коммерсант».

«Мы понимаем, что, скорее всего, уже к завтрашнему дню число заболевших еще вырастет», – заявил Бузинов.

В больнице объявлен карантин.

На этой неделе сообщалось, что случаи заражения новым коронавирусом выявлены более чем в 10 больницах и клиниках в Петербурге, а также в пансионате для пожилых и психоневрологическом интернате.

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