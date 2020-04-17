США отреагировали на перенос парада Победы в России

Вашингтон полностью поддерживает решение России перенести парад Победы, после общей победы над коронавирусом США будут рады вместе отпраздновать победу над общим врагом, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.

В заявлении Салливана, опубликованном в Twitter, говорится, что «победа над фашизмом и нацизмом – важное событие, которое не должно быть забыто, и даты, связанные с этим, нужно отмечать».

«Мы полностью поддерживаем решение России перенести эти торжества на более поздний срок, когда мы все сможем их отпраздновать должным образом. Когда позволят условия, США будут рады отпраздновать годовщину окончания Второй мировой войны, отдать дань нашим общим жертвам», – сказал он.

В четверг президент России Владимир Путин на совещании Совбеза поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия в связи с коронавирусом.

Приглашенных на парад Победы в Москву иностранных лидеров попросят перенести визиты.