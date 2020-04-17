Роспотребнадзор опроверг передачу коронавируса через домашних животных

Коронавирус не может передаваться через домашних животных, эпидемиологи за время пандемии изучили все пути передачи инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«При таком пристальном внимании, которое врачи и ученые уделяют буквально каждому эпизоду заболевания, абсолютно нереально было бы упустить путь передачи коронавируса от домашних животных. Были опубликованы материалы, доказывающие, что через домашних животных заражение не происходит», – передает РИА «Новости» слова ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марины Вершининой.

По словам эксперта, за время пандемии, которая длится уже несколько месяцев, эпидемиологи всего мира в реальных условиях изучили все пути передачи вируса.

В России за сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек. За сутки в России выписали 286 пациентов. Накануне, 16 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3448. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 621.

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