Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 1%, до отметки в 73,43 рублей, курс евро опустился на 0,7%, до 79,82 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00 мск.

К 10.05 мск курс доллара немного замедлил снижение и находился на отметке в 73,61 руб. (-0,7%), а курс евро составил 79,85 руб. (-0,6%), передает ТАСС.

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