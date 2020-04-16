Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи прибавил 0,7% и достиг отметки 2515,11 пункта, индекс РТС вырос на 1,1%, до 1058,65 пункта, передает ТАСС.

По данным на 10.06 рост биржевых котировок продолжился – индекс Мосбиржи прибавил 0,9%, до 2521,15 пункта, РТС вырос уже на 1,54%, до 1062,96 пункта.