Нефть коррекционно дорожает после падения

Мировые цены на нефть в четверг показывают коррекционный рост после резкого снижения в ходе предыдущей сессии на данных о росте запасов в США, следует из данных торговых площадок.

По состоянию на 7.57 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,37% и составила 28,07 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,55%, до 19,98 доллара за баррель, передает РИА «Новости».