Эпидемиолог назвал сроки снижения заразившихся коронавирусом в Москве

Снижение числа инфицированных коронавирусом в Москве можно будет наблюдать в первой половине лета, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. Сеченова Николай Брико.

В случае, если все предложенные рекомендации будут соблюдаться, то в конце апреля или начале мая наступит переломный момент, сказал Брико в эфире канала «Доктор», передает ТАСС.

После этого число зараженных «выйдет на плато», а после перейдет к периоду спада, уточнил эпидемиолог.

«Мы сейчас делаем по Москве прогноз на некое плато, стабилизацию и последующее снижение (в) июне–июле», – сказал эксперт.

Напомним, в России за сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом. В предыдущие сутки зафиксировали 2774 инфицированных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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