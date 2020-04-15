Рейтинг Трампа вырос на фоне ситуации с коронавирусом

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа за минувшую неделю вырос на 5%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного новостным агентством Reuters совместно с исследовательской компанией Ipsos.

Опрос проводился в период с 13 по 14 апреля. В результате выяснилось, что 45% избирателей положительно оценивают работу Трампа на посту главы государства, а 48% респондентов поддерживают меры, введенные им для борьбы с коронавирусом, передает Reuters.

Однако лидерство в президентской гонке сохраняет кандидат от Демократической партии Джо Байден: 45% избирателей проголосовали бы за бывшего вице-президента, в то время как за нынешнего лидера свой голос готовы отдать 40% американцев.

Опрошенные граждане при выборе кандидата уделяли больше внимания его взглядам на ситуацию с коронавирусом, чем его позиции по вопросам экономики, здравоохранения или миграции.Например, 32% жителей США отметили, что план политика по восстановлению страны после эпидемии коронавируса будет иметь решающее значение для них, когда они пойдут голосовать.

Ранее опрос FOX News показал, что популярность Трампа среди избирателей выросла, он впервые догнал по этому показателю Байдена.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Американский лидер также обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

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