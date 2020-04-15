Рок-легенды обвинили мясоедов в пандемии коронавируса

Гитарист группы Queen Брайан Мэй и один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни обвинили мясоедов в пандемии коронавируса. Рок-легенды являются вегетарианцами и активными защитниками прав животных.

Мэй заявил в интервью журналу New Musical Express, что «пандемия, вероятно, пришла от людей, которые едят животных (...) мы могли наблюдать и другие последствия того, как употребление мяса ставит наш вид на колени», передает издание The Guardian.

Заявление Мэя появилось на следующий день после того, как Пол Маккартни призвал запретить «мокрые рынки» в Китае. Они получили свое название из-за того, что пол там постоянно поливается водой из шлангов. На этих рынках можно приобрести мясо различных, в том числе экзотических, животных, а также живых зверей.

Музыкант сказал во время беседы с радиоведущим Говардом Стерном на тему коронавируса, что он надеется – правительство Китая захочет «навести чистоту».

«Давайте посмотрим правде в глаза: есть летучих мышей – это слегка средневековье», – добавил он.

Маккартни указал также, что коронавирус – не единственное, что пришло с «мокрых рынков»: «Птичий грипп, всякая другая дрянь... И зачем это (торговля на «мокрых» рынках) нужно? Для этих средневековых практик».

Также он поддержал активистов, которые создают петиции с требованием запретить «мокрые» рынки.

Отметим, что пока нет единого мнения относительно того, как возник коронавирус. По одной из версий, люди могли заразиться от панголинов. В Азии и Африке эти животные уже давно являются объектом своеобразного культа, и браконьеры зарабатывают на них огромные деньги.

Сообщалось также, что источником коронавируса могут быть летучие мыши.

Кроме того, существовала версия об искусственном происхождении вируса: в начале апреля издание Daily Mail со ссылкой на британскую разведку сообщило, что причиной распространения вируса якобы могла стать утечка из лаборатории в китайском Ухане. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, могли ли ученые создать коронавирус.

Между тем в Китае уже вышел запрет на употребление в пищу собак, кошек, летучих мышей и ряда других животных.

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