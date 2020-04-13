Эксперт: В борьбе с коронавирусом власть действует на опережение

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За чей счет удалось избежать всемирной нефтяной катастрофы

Цены на нефть теперь должны стабилизироваться на приемлемом для России уровнеФото: Алексей Андронов/ТАСС
Поздно вечером 12 апреля страны ОПЕК+ окончательно согласовали условия завершения «нефтяной войны». Одни называют итоговое соглашение вынужденным перемирием, другие – поражением. Но не Саудовской Аравии, а России. Кто больше выиграл, а кто проиграл по итогам нефтяного соревнования последних недель, и ради чего все это было совершено? Подробности...
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«Глаза и уши» президента вышли из тени

Владимир Путин контролирует ситуацию в регионах с помощью полпредовФото: Алексей Никольский/ТАСС
В ходе борьбы с коронавирусом Кремль наделил губернаторов дополнительными полномочиями. Теперь регионы должны сами определять режим санитарных мер и работы предприятий. Но нынешняя ситуация активизировала деятельность еще одного важнейшего института власти, созданного президентом в столь же непростых обстоятельствах.  Подробности...
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Как брат Зои Космодемьянской мстил фашистам за гибель сестры

Зоя и Александр Космодемьянские, предвоенная фотографияФото: РИА Новости
13 апреля 1945 года, ровно 75 лет назад, под Кенигсбергом погиб командир батареи самоходных артустановок ИСУ-152 старший лейтенант Александр Космодемьянский – брат знаменитой Зои Космодемьянской. На момент гибели ему исполнилось всего девятнадцать лет, но за спиной у Александра уже было немало воинских подвигов. Его желанием было отомстить за гибель сестры. И он мстил. Подробности...
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Макрон хочет создать из европейской разведки заведомо невозможное

Идея общеевропейской разведки продвигается в первую очередь президентом Франции Фото: Liewig Christian/ABACA/Reuters
Пока человечество борется с коронавирусом, в ЕС незаметно создали еще одну околоразведывательную структуру. «Разведывательная коллегия Европы» (Intelligence College of Europe, ICE), как заявляется, будет площадкой для обмена информацией между разведывательными структурами стран Евросоюза. Означает ли это, что в ЕС появляется общая разведслужба, и как на происходящее должна реагировать Россия? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус выявил провалы в генетической памяти

Алексей Алешковский, сценарист
История нужна не для того, чтобы жить прошлым, а для того, чтобы извлекать из него уроки. Хотя и уроки урокам рознь: сексуальный харрасмент на Западе был до поры до времени в порядке вещей, а потом внезапно оказался преступным. Подробности...
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Православные должны пожертвовать собой

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Это серьезное испытание – молиться в Пасхальную ночь не в храме, а перед телевизором. Возможно, самое серьезное в нашей жизни. И это, в некотором смысле, проверка на прочность для нас – поколения, на долю которого таких проверок еще не выпадало. Подробности...
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Киев и Минск взаимоотталкиваются

Артём Бузила, публицист
Украина повязана руками и ногами с Евросоюзом. Поэтому украинско-белорусская дружба будет использоваться на Западе как «дразнилка» для России. У Белоруссии нет других вариантов, кроме еще более тесной интеграции с Россией. Подробности...
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      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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              Эксперт: В борьбе с коронавирусом власть действует на опережение

              13 апреля 2020, 21:40

              Текст: Михаил Мошкин

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              Россия не прошла пик распространения коронавируса, но благодаря вовремя принятым мерам и возможности изучить зарубежные сценарии распространения вируса, у нас есть все необходимое, чтобы скорее пройти этот пик. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, комментируя заявления президента на совещании по борьбе с коронавирусом.

              «Первое, что следует отметить по итогам совещания с участием президента Владимира Путина – власть действует на опережение. Поскольку по проникновению коронавируса мы отстаем от западной  Европы, то можем учесть европейский сценарий. Мы должны смотреть, как у них идет распространение болезни, и не повторять ошибок», – отметил руководитель агентства Bakster Group Дмитрий Гусев.

              В понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке президент констатировал, что ближайшие недели станут определяющими в борьбе с распространением коронавируса в нашей стране. Путин, в частности, предложил сформировать единый федеральный резерв средств индивидуальной защиты медработников, и допустил использование ресурсов Минобороны для борьбы с коронавирусом.

              «Важно, что у нас ограничительные меры были введены заранее, раньше, чем во многих других странах», – отметил Гусев. Он подчеркнул: благодаря принятым мерам, Россия успела мобилизовать свою систему здравоохранения. «Хотя пик распространения COVID-19 еще не прошел – и на это обратил внимание президент, – у нас есть все необходимое, чтобы побыстрее пройти этот пик», – заметил собеседник.

              Если российская медицина может использовать зарубежный опыт, то российские регионы получили возможность ознакомиться с опытом Москвы, заметил Гусев. Он пояснил: столица первой столкнулась с коронавирусом и уже вышла на относительно плоский график распространения инфекции, если сравнивать с темпами прироста в регионах. «Учитывая опыт Москвы, специалисты теперь успеют продумать, какие меры надо принимать в каждой из областей или республик», – указал эксперт.

              «Важно то, что президент обратил внимание региональных руководителей – все недоработки по коронавирусу будут расценены как преступная халатность, – добавил Гусев. – Есть какие-то сбои. Врачам где-то не хватает средств защиты и это, конечно, на власть накладывает дополнительную ответственность. Созданный федеральный резерв для защиты медработников поможет решить эту проблему на местах».

              Добавим, что президент на совещании попросил специалистов на местах, губернаторов, медиков и глав предприятий самым серьезным образом относиться ко всем требованиям региональных главных санитарных врачей. Путин также поручил четко выполнять план наращивания  производства медпрепаратов для борьбы с коронавирусом.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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