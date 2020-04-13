Стокгольмский арбитраж вынес решения о взыскании с Украины расходов ВЭБ.РФ

Стокгольмский арбитраж вынес два решения в рамках спора по дочернему банку российского ВЭБ.РФ на Украине – Проминвестбанку, сообщила пресс-служба госкорпорации.

«10 апреля 2020 г. Стокгольмский арбитраж вынес два отдельных решения, которыми удовлетворил требования ВЭБ.РФ о взыскании с Украины расходов в рамках инвестиционного спора в связи с косвенной экспроприацией украинского дочернего банка ВЭБ.РФ, ПАО «Проминвестбанк», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

При этом сумма расходов не уточняется.

Напамним, 3 марта Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка – украинской «дочки» госкорпорации ВЭБ.РФ.

В сентябре суд Киева арестовал здание центрального офиса Проминвестбанка и еще 15 объектов недвижимости кредитной организации.

ВЭБ.РФ подавал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, потребовав от Киева возместить убытки.