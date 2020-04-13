Стокгольмский арбитраж вынес решения о взыскании с Украины расходов ВЭБ.РФ

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13 апреля, понедельник | Последнее обновление — 15:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:ВОЗ назвала причину ужесточения карантинных мер в Москве
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За чей счет удалось избежать всемирной нефтяной катастрофы
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Как брат Зои Космодемьянской мстил фашистам за гибель сестры
Макрон хочет создать из европейской разведки заведомо невозможное
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Православные должны пожертвовать собой
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Это серьезное испытание – молиться в Пасхальную ночь не в храме, а перед телевизором. Возможно, самое серьезное в нашей жизни. И это, в некотором смысле, проверка на прочность для нас – поколения, на долю которого таких проверок еще не выпадало. Подробности...
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Киев и Минск взаимоотталкиваются
Артём Бузила, публицист
Украина повязана руками и ногами с Евросоюзом. Поэтому украинско-белорусская дружба будет использоваться на Западе как «дразнилка» для России. У Белоруссии нет других вариантов, кроме еще более тесной интеграции с Россией. Подробности...
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Почему Россия обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва не осталась в стороне и активно поддерживает Италию, США, Сербию и другие страны в борьбе с коронавирусом. Но не потому, что может – а потому, что должна. Не этим странам, а самой себе. Подробности...
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Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»
Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта МиллеПодробности...
Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах
Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроныПодробности...
Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми
В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так жеПодробности...
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