Московские магазины оштрафовали за отсутствие социальной разметки

В столице за нарушение требований об обеспечении социальной дистанции оштрафовали первые 18 магазинов, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«В отношении 18 объектов розничной торговли составлены административные протоколы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, – цитирует ТАСС Немерюка.

Он пояснил, что эти торговые точки не сделали специальную разметку, которая бы помогала покупателям соблюдать дистанцию.

По его словам, проверки будут проводиться и дальше, злостным нарушителям грозят крупные штрафы и даже приостановление деятельности.

«Разметка должна быть во всех торговых залах магазинов столицы без исключений», – подчеркнул он.

В России за последние сутки подтвердили 2186 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 15 770 вирус-положительных.

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