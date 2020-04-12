Число вирус-положительных в Москве выросло до 10158 человек

В Москве за последние сутки еще 1 306 человек заболели коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в столице.

По данным штаба, в общей сложности в столице зафиксировано 10 158 заразившихся, сообщает штаб в Telegram.

Кроме того, за сутки в Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число смертельных случаев в столице достигло 72.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в столице за минувшие сутки выздоровели от коронавируса 188 пациентов.

«Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 687 человек», – сообщила вице-мэр.

В России за последние сутки подтвердили 2186 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 15 770 вирус-положительных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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