Число заразившихся коронавирусом на авианосце «Теодор Рузвельт» возросло до 550

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом среди членов экипажа американского авианосца «Теодор Рузвельт» возросло до 550, сообщает пресс-служба ВМС США.

«92% членов экипажа «Теодор Рузвельт» протестированы на [вызываемое новым коронавирусом заболевание] COVID-19, зафиксированы 550 положительных результатов и 3 673 отрицательных результата, 3 696 моряков покинули корабль», – приводит текст сообщения ТАСС.

Напомним, об обнаружении коронавируса на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» стало известно во второй половине марта. В связи с ростом числа заразившихся командир корабля Бретт Крозье обратился к командованию ВМС США с призывом спасти жизни моряков, сняв с авианосца более 4 тыс. военнослужащих и изолировав их. Однако глава Пентагона не увидел необходимости в полной эвакуации экипажа с авианосца. У самого Крозье также диагностировали коронавирус.

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