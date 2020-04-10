Прага потребовала от России не «вмешиваться» во «внутренние дела» Чехии

Перемещение памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу не нарушает Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года с Россией, заявил МИД Чехии.

Ведомство заверило, что страна «чтит все жертвы воинов Красной Армии, в составе которой, кроме русских, воевали украинцы, белорусы и представители других народов тогдашнего СССР». МИД также признал, что на памятник распространяется действие договора.

МИД ожидает, что «к памятнику будет проявлено достойное отношение», передает РИА «Новости».

При этом Чехия сочла недопустимым «вмешательство» российских государственных органов «во внутренние дела Чешской республики». Если Россия продолжит «конфронтационные заявления и действия», Чехия решит, что Москва «потеряла интерес к развитию взаимовыгодных отношений», говорится в сообщении.

МИД Чехии напоминает, что в республике находятся 4 тыс. 224 военные могилы, надгробия и памятника, в отношении которых, в отличие от памятника Коневу, действует Соглашение о взаимном сохранении военных захоронений от 1999 года. Чехия упрекнула Россию в том, что на российской территории так и не обновлены военные памятники павших чехословацких легионеров.

МИД посоветовал Москве вести переговоры о «получении памятника маршалу Коневу» с «его владельцем», а не министерством.

«Местное самоуправление в Чехии является составной частью конституционного устройства нашего государства», – заявил МИД, добавив, что «преследование демократически избранных представителей чужим государством при исполнении ими своих мандатов с точки зрения Чехии недопустимо».

Ведомство подчеркнуло, что «соответствующее российское законодательство – к тому же использованное ретроактивно – не будет в отношении к Чехии никоим образом исполнимо».

3 апреля при помощи крана и канатов в Праге снесли памятник Ивану Коневу.

Министр обороны Сергей Шойгу написал письмо главе военного ведомства Чехии Лубомиру Метнару, в котором попросил передать Москве снесенный памятник. Минобороны Чехии ответило, что «не может передать то», чем не владеет – памятник «является собственностью» района Прага-6.

Во вторник президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества в России и за рубежом. СК России возбудил уголовное дело в связи со сносом памятника.

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