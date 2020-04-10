Утверждены критерии отбора системообразующих предприятий

Утверждены новые критерии отбора системообразующих предприятий, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«Мы на правительственной комиссии утвердили новые критерии, которые все это время отрабатывали с федеральными органами власти и которые предполагают, что мы выделили уже не просто по финансовым каким-то показателям, а мы выделили более 70 конкретных сфер, и в каждой сфере утвердили объективные показатели, которые позволят нам отобрать действительно крупнейшие и действительно самые важные для экономики страны предприятия», – заявил Решетников, передает ТАСС.

Он добавил, что попадание в перечень системообразующих предприятий не значит «автоматического доступа» к субсидиям, бюджетным деньгам и дешевым кредитам.

Ранее президент Владимир Путин определил российские компании, которым власти в связи с кризисом из-за коронавируса должны помогать в первую очередь. Также глава государства заявил, что нельзя останавливать экономику и работу системообразующих предприятий страны.