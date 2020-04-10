Роспотребнадзор подготовит три версии вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство подготовит три варианта вакцины от коронавируса.

«Но это уже, очевидно, известные вещи про кандидатные вакцины, которых сначала было 25-27. Сегодня мы говорим о том, что будем готовить к выпуску три вероятностных вакцины, и очень ждем, когда это наступит», – заявила Попова в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости».

Она отметила, что база одной из вакцин, которая предлагается роспотребнадзором, уже используется и безвредна.

«Одна из вакцин, которая сегодня предлагается, – это уже используемая вакцина, то есть ее база уже используется, и понятно, что она безвредна. Меняется несколько элементов, она становится вакциной именно против этого вируса, но определенный ряд все равно нужно пройти, что эти изменения не сделали ее более вредной, чем она была, что она только для пользы», – сказала Попова, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, верно ли, что выхода из сложившей ситуации всего два: либо когда потихоньку все переболеют, либо когда будет вакцина, Попова сказала: «Вы абсолютно правы».

«Выхода всего два. Вирус, совершенно очевидно, не собирается уступать позиции, не собирается отступать, он наступает во всем мире. Я так думаю, что впереди у него еще Африканский континент, и еще Азия в большом количестве стран. И поэтому говорить о том, что сейчас что-то раз, и закончится – это бесперспективная история», – сказала Попова.

Напомним, гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщал, что тесты вакцины от коронавируса в России могут начаться в июне.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.