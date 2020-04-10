В России составлен протокол за нарушение социальной дистанции

Сотрудники полиции составили первый в России протокол за несоблюдение социальной дистанции в рамках ограничительных мер в условиях распространения коронавируса. Как сообщил адвокат Леонид Соловьев, протокол составлен в отношении журналиста из подмосковного Королева Романа Иванова.

«Сегодня полицейские составили на Иванова два протокола об административных правонарушениях: по ст. 19.3 («Невыполнение требований полиции о сохранении дистанции в 1 метр от других граждан») и по ч. 2 ст. 6.3 («Несохранение дистанции более 1 метра от других граждан»)», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Иванова пытались привлечь за неподчинение законному требованию представителя власти, но суд вернул материалы в полицию.

Адвокат пояснил, что сам Иванов связывает составление протоколов со своей общественной деятельностью. Журналист участвовал в акциях против вырубки деревьев в Королеве.

По словам защитника, теперь материалы дела об административном правонарушении журналиста должен рассмотреть Королевский городской суд.

Напомним, ранее главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, согласно которому все российские граждане должны соблюдать дистанцию не менее одного метра друг от друга, исключением из правила являются поездки в такси.