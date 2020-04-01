Россиян обязали соблюдать дистанцию не менее одного метра

Все российские граждане должны соблюдать дистанцию не менее одного метра друг от друга, исключением из правила являются поездки в такси, говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой.

«Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», – передает ТАСС текст документа.

Правило начинает действовать со среды, 1 апреля.

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