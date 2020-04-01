Москва мобилизует на борьбу с короновирусом региональные и частные клиники

Корпус № 6 городской клинической больницы (ГКБ) имени С.И. Спасокукоцкого (улица Вучетича, дом 21) перепрофилируют для госпитализации пациентов с коронавирусом. Сергей Собянин посетил стационар и поручил ускорить его открытие.

Работы планируется завершить в кратчайшие сроки, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

«В соответствии с поручением президента здравоохранение Москвы мобилизует все необходимые мощности для борьбы с коронавирусом. В эту работу включены как федеральные, так и региональные клиники, в том числе и частные медицинские организации. Работа очень тяжелая, непростая. Непростая с точки зрения подготовки персонала, его морального настроя на сложную работу, перестройки самих помещений, логистики, передвижения пациентов, оснащения необходимым оборудованием. Тем не менее такая работа проводится практически круглые сутки», – отметил Сергей Собянин.

Первый этап строительно-монтажных работ планируется завершить 6 апреля. Он включает переоборудование подвала, первого, пятого и седьмого этажей. Второй этап работ, во время которого переоборудуют второй, третий, четвертый и шестой этажи, закончится 14 апреля.

В здании увеличат количество палат с помощью перепланировки помещений, проведут медицинский кислород в реанимацию и палаты интенсивной терапии, где будут проходить лечение тяжелобольные пациенты, а также разделят корпус на «чистые» и «грязные» зоны, установив дополнительные санпропускники (шлюзы), препятствующие распространению инфекции. Чтобы повысить комфорт и безопасность сотрудников, установят душевые кабины для персонала.

«Сейчас в стадии готовности порядка 60 процентов помещений. Работы ведутся на всех этажах здания, проводится разводка газа, перепланировка помещений для увеличения количества коек», – рассказал главный врач городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого Алексей Погонин.

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В результате число коек в корпусе увеличится на 45 процентов – с 225 до 328, появятся 24 реанимационные койки. При необходимости количество коек может быть увеличено до 450, все они будут обеспечены кислородом.

Для наиболее эффективной диагностики пневмонии установят компьютерный томограф. В необходимом объеме закупят лекарства, в том числе противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты.

После завершения работ в ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого будут созданы необходимые условия для лечения граждан с подозрением на COVID-19 либо с подтвержденным диагнозом.

Эпидемиологическую безопасность обеспечат приемное отделение с изолированными боксами, раздельные входы для приема и выписки больных, раздельные входы для персонала с оборудованными шлюзами и душевыми.

Палаты оборудуют индивидуальными санузлами с туалетом, душем и раковиной, а также системой обеззараживания помещений. Также доступен высокоскоростной Wi-Fi.

Кормить пациентов планируется пять раз в день. Специализированное меню сбалансированное и высококалорийное. Еду будут доставлять в индивидуальных термобоксах и разогревать на месте.

Передать вещи лежащим в больнице можно будет ежедневно с 15:00 до 20:00 в будние дни, а также с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00 в выходные и праздники.

Работать в коронавирусном стационаре ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого будут 87 врачей и 135 медицинских сестер. В штате только высококлассные специалисты – терапевты, пульмонологи, кардиологи, эндокринологи, инфекционисты и эпидемиологи. Для оказания консультативной и специализированной помощи сформированы бригады медиков.

«Мы настроены по-боевому, Сергей Семенович. Готовы. Весь коллектив самостоятельно принял решение, что мы участвуем в этих мероприятиях. Мы готовы помочь городу, готовы оказать медицинскую помощь пациентам», – рассказала Марина Куандыкова, заместитель главврача по медицинской части ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого.

Отвечая на вопрос Сергея Собянина о подготовке врачей и медсестер к будущей работе, Алексей Погонин отметил, что медики самостоятельно изучают опыт в этой сфере.

«Мы привлекаем также кафедру, у нас мощнейшая в городе клиника Московского государственного стоматологического университета, а также специалистов симуляционного центра Боткинской больницы, которые тоже будут проводить наше обучение», – добавил Алексей Погонин.

Сегодня для лечения больных с коронавирусной инфекцией в столице развернуты отделения в восьми городских стационарах: медицинский комплекс в Коммунарке, инфекционных клинических больницах № 1 и 2, госпиталь на Шаболовке, детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой, Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова (новый перинатальный корпус) и ГКБ № 15 имени О.М. Филатова.

Везде проведена работа по адаптации помещений и обучению персонала.

В поселении Вороновском (ТиНАО) в кратчайшие сроки будет завершено строительство новой инфекционной больницы на 500 коек.

Кроме того, на случай необходимости проводится подготовка к развертыванию госпиталей для лечения больных коронавирусной инфекцией еще в ряде корпусов московских больниц, готовится перепрофилирование ряда стационаров.

Для персонала больниц, где проводится лечение коронавирусной инфекции, введены ежемесячные надбавки к заработной плате в размере 70 тысяч рублей для врачей, 50 тысяч рублей для среднего медицинского персонала и 30 тысяч рублей для младшего медицинского персонала и других сотрудников.

За последние сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавируса, всего в стране 2 тыс. 777 инфицированных человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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