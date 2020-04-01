Москва мобилизует на борьбу с короновирусом региональные и частные клиники

Взгляд
1 апреля, среда  |  Последнее обновление — 22:52  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
Перейти а раздел…

Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Нарушителям самоизоляции пригрозили технологиями цифрового будущего

Теперь нарушители карантина будут узнавать о своем проступке по СМСФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Уже на этой неделе государство начнет жесткий надзор за соблюдением режима самоизоляции, в первую очередь в Москве. Надзор будет вестись как по старинке – патрулями МВД, так и виртуально – с помощью уличных камер и геолокации. Ранее Госдума назначила многотысячные штрафы за нарушение карантина. По мнению экспертов, гораздо эффективнее бороться за общественную дисциплину можно технологиями цифрового будущего. Подробности...
Перейти а раздел…

Украинских генералов переставляют по американским лекалам

Бывший начальник генерального штаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак назначен главнокомандующим Вооруженных сил УкраиныФото: REUTERS/Gleb Garanich
Президент Украины произвел новые перестановки в руководстве вооруженных сил страны. На первый взгляд, происходящее выглядит скорее формальным событием, имеющим отношение разве что к выполнению американских инструкций. Но куда более интересно то, кого именно и почему Владимир Зеленский не стал назначать на ключевые должности в ВСУ. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Время сыграет в интересах Конституции

Максим Григорьев, член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии
Что означает перенос даты всероссийского голосования? Это значит, что наблюдателей станет больше, сама процедура прозрачней, а общественный контроль за голосованием сильнее. Подробности...

Россия не бросает даже русофобов

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия не бросает своих. А значит, все в конце концов будут вывезены, даже из самых экзотических мест, а самые радикальные русофобы останутся нашими согражданами. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Как США спасаются от экономического цунами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп – один из немногих западных лидеров, который понимает, что страшен не столько сам коронавирус, сколько те последствия, которые могут быть из-за чрезмерной реакции государства на распространение болезни. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Как выбирают имена для российских вооружений

    Самые лучшие фильмы об эпидемиях

    Обсуждение: 4 комментария

    Коронавирус косит мировых лидеров

      Перейти а раздел…

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
          • Одну неделю

          • Две недели

          • Месяц

          • Столько, сколько будет необходимо

          Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?
          • Как возможность отдохнуть

          • Как вынужденный простой

          • Ничего не изменится – я буду работать

          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин анонсировал заявление по новым мерам поддержки экономики
              Путин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в РоссииНазваны сроки проведения доклинических исследований российской вакцины от COVIDГлава Роспотребнадзора предложила продлить нерабочую неделю в РоссииПервый поезд из Уханя после возобновления движения привезет в Европу маски
              Голикова призвала продлить режим самоизоляции с учетом ситуации в регионахБелоруссия запретила вывозить гречку из-за коронавирусаВ Москве принят закон о штрафах за нарушение карантина больными с COVIDВолочкова обвинила экс-директора Мариинского театра в домогательствах
              Минфин зарезервировал на борьбу с коронавирусом 1,4 трлн рублейВ США рассказали о судьбе зараженного коронавирусом авианосца«КамАЗ» начал производить защитные маски и костюмыОбезьяны в зоопарке Екатеринбурга начали читать книги из-за скуки на карантине

              Главная тема


              Как самоизоляция изменит россиян

              нарушение режима


              Из-за скрывшего заражение коронавирусом москвича закрыли подмосковную больницу

              конфликт в Сирии


              США назвали условие помощи Турции в конфликте с Сирией

              энергетический рынок


              Трамп придумал новый план помощи нефтяникам

              Видео

              крестьянская реформа


              Чем отмена крепостного права навредила России

              подрыв единства


              Россию обвинили в попытке развалить ЕС коронавирусом

              источник установлен


              Коронавирус стал наказанием за суеверия

              недооценка кризиса


              Почему американская медицина сдается перед коронавирусом

              В центре эпидемии


              Геворг Мирзаян: Как США спасаются от экономического цунами

              Трусы и крестик


              Алексей Алешковский: Бремя белого человека многим не по плечу

              Своих не бросаем


              Ирина Алкснис: Россия не бросает даже русофобов

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?

              Москва мобилизует на борьбу с короновирусом региональные и частные клиники

              1 апреля 2020, 22:21

              Текст: Антон Никитин

              Версия для печати

              Корпус № 6 городской клинической больницы (ГКБ) имени С.И. Спасокукоцкого (улица Вучетича, дом 21) перепрофилируют для госпитализации пациентов с коронавирусом. Сергей Собянин посетил стационар и поручил ускорить его открытие.

              Работы планируется завершить в кратчайшие сроки, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

              «В соответствии с поручением президента здравоохранение Москвы мобилизует все необходимые мощности для борьбы с коронавирусом. В эту работу включены как федеральные, так и региональные клиники, в том числе и частные медицинские организации. Работа очень тяжелая, непростая. Непростая с точки зрения подготовки персонала, его морального настроя на сложную работу, перестройки самих помещений, логистики, передвижения пациентов, оснащения необходимым оборудованием. Тем не менее такая работа проводится практически круглые сутки», – отметил Сергей Собянин.

              Первый этап строительно-монтажных работ планируется завершить 6 апреля. Он включает переоборудование подвала, первого, пятого и седьмого этажей. Второй этап работ, во время которого переоборудуют второй, третий, четвертый и шестой этажи, закончится 14 апреля.

              В здании увеличат количество палат с помощью перепланировки помещений, проведут медицинский кислород в реанимацию и палаты интенсивной терапии, где будут проходить лечение тяжелобольные пациенты, а также разделят корпус на «чистые» и «грязные» зоны, установив дополнительные санпропускники (шлюзы), препятствующие распространению инфекции. Чтобы повысить комфорт и безопасность сотрудников, установят душевые кабины для персонала.

              «Сейчас в стадии готовности порядка 60 процентов помещений. Работы ведутся на всех этажах здания, проводится разводка газа, перепланировка помещений для увеличения количества коек», – рассказал главный врач городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого Алексей Погонин.

              На ваш взгляд

               
              Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?



              Обсуждение: 123 комментария

              В результате число коек в корпусе увеличится на 45 процентов – с 225 до 328, появятся 24 реанимационные койки. При необходимости количество коек может быть увеличено до 450, все они будут обеспечены кислородом.

              Для наиболее эффективной диагностики пневмонии установят компьютерный томограф. В необходимом объеме закупят лекарства, в том числе противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты.

              После завершения работ в ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого будут созданы необходимые условия для лечения граждан с подозрением на COVID-19 либо с подтвержденным диагнозом.

              Эпидемиологическую безопасность обеспечат приемное отделение с изолированными боксами, раздельные входы для приема и выписки больных, раздельные входы для персонала с оборудованными шлюзами и душевыми.

              Палаты оборудуют индивидуальными санузлами с туалетом, душем и раковиной, а также системой обеззараживания помещений. Также доступен высокоскоростной Wi-Fi.

              Кормить пациентов планируется пять раз в день. Специализированное меню сбалансированное и высококалорийное. Еду будут доставлять в индивидуальных термобоксах и разогревать на месте.

              Передать вещи лежащим в больнице можно будет ежедневно с 15:00 до 20:00 в будние дни, а также с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00 в выходные и праздники.

              Работать в коронавирусном стационаре ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого будут 87 врачей и 135 медицинских сестер. В штате только высококлассные специалисты – терапевты, пульмонологи, кардиологи, эндокринологи, инфекционисты и эпидемиологи. Для оказания консультативной и специализированной помощи сформированы бригады медиков.

              «Мы настроены по-боевому, Сергей Семенович. Готовы. Весь коллектив самостоятельно принял решение, что мы участвуем в этих мероприятиях. Мы готовы помочь городу, готовы оказать медицинскую помощь пациентам», – рассказала Марина Куандыкова, заместитель главврача по медицинской части ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого.

              Отвечая на вопрос Сергея Собянина о подготовке врачей и медсестер к будущей работе, Алексей Погонин отметил, что медики самостоятельно изучают опыт в этой сфере.

              «Мы привлекаем также кафедру, у нас мощнейшая в городе клиника Московского государственного стоматологического университета, а также специалистов симуляционного центра Боткинской больницы, которые тоже будут проводить наше обучение», – добавил Алексей Погонин.

              Сегодня для лечения больных с коронавирусной инфекцией в столице развернуты отделения в восьми городских стационарах: медицинский комплекс в Коммунарке, инфекционных клинических больницах № 1 и 2, госпиталь на Шаболовке, детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой, Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова (новый перинатальный корпус) и ГКБ № 15 имени О.М. Филатова.

              Везде проведена работа по адаптации помещений и обучению персонала.

              В поселении Вороновском (ТиНАО) в кратчайшие сроки будет завершено строительство новой инфекционной больницы на 500 коек.

              Кроме того, на случай необходимости проводится подготовка к развертыванию госпиталей для лечения больных коронавирусной инфекцией еще в ряде корпусов московских больниц, готовится перепрофилирование ряда стационаров.

              Для персонала больниц, где проводится лечение коронавирусной инфекции, введены ежемесячные надбавки к заработной плате в размере 70 тысяч рублей для врачей, 50 тысяч рублей для среднего медицинского персонала и 30 тысяч рублей для младшего медицинского персонала и других сотрудников.

              За последние сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавируса, всего в стране 2 тыс. 777 инфицированных человек.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............