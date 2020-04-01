Платформу «Морского старта» пришвартовали в Приморье

Стартовую платформу Odyssey плавучего космодрома «Морской старт» пришвартовали на территории Славянского судоремонтного завода (СРЗ), швартовка прошла успешно, сообщил директор завода Андрей Якимчук.

Якимчук сообщил, что судно успешно пришвартовали, «экипаж пока остается на судне», передает ТАСС.

Группа S7 (владелец ракетно-космического комплекса «Морской старт») подтвердила прибытие стартовой платформы плавучего космодрома в акваторию порта Славянка в Приморье 30 марта.

Напомним, сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в Приморье 17 марта и пришвартовалось у причала Славянского судоремонтного завода после прохождения таможенных и санитарных процедур.

В 2014 году пусковую деятельность «Морского старта» приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7.

До этого компания S7 Space сообщала, что перебазирует стартовую платформу и командное судно «Морского старта» в 2020 году на Славянский судоремонтный завод, где будет проводиться ремонт и реконструкция плавучего космодрома.

Группа компаний S7 владеет активами ракетно-космического комплекса «Морской старт», в рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных).