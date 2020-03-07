Американский корабль Dragon стартовал с мыса Канаверал

Американский космический корабль Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС) стартовал с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Трансляция велась на сайте компании SpaceX, передает ТАСС.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с комплекса номер 40 на базе ВВС США состоялся в 23.50 по местному времени (07.50 мск). На борту корабля более двух тонн грузов, в том числе научное оборудование для биомедицинских исследований и аппаратура для изучения химических реакций в условиях микрогравитации.

«Dragon теперь находится на пути к Международной космической станции», – передала компания.

Она подтвердила штатный выход корабля на заданную орбиту и резвертывание панелей солнечных батарей.

Тем временем SpaceX осуществила управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на площадку на мысе Канаверал. Отделение ступени произошло через три минуты после старта.

Этот образец грузового корабля Dragon использовался для обеспечения орбитального комплекса в феврале 2017 года и в декабре 2018 года. Первая ступень носителя Falcon 9 применялась для запуска грузового корабля к МКС в декабре 2019 года.

Компания SpaceX совершенствует технологию многоразового использования ступеней ракет для сокращения расходов на космические запуски. Нынешний полет корабля Dragon к МКС является 20-м в рамках осуществляемой НАСА программы коммерческой доставки грузов на МКС.

Операция по захвату корабля дистанционным манипулятором МКС намечена на 9 марта в 07.00 по времени восточного побережья США (15.00 мск). После захвата он будет подведен к стыковочному узлу на американском модуле Harmony.

В настоящее время на МКС работают россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир.

Напомним, в феврале прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул во время испытаний в Техасе.