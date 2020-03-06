Бои в районе сирийского Идлиба прекратились

Обстановка в районе сирийского города Саракеб в настоящее время спокойная, стороны соблюдают начавшийся с полуночи режим прекращения огня.

«Ночью боев не было. Сирийская армия полностью соблюдает режим прекращения огня», – сообщил военно-полевой источник РИА «Новости».

В пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

Интенсивный артиллерийский обстрел террористы устроили за час до вступления в силу российско-турецких договоренностей. Боевики наносили удары как по трассе М5 (Дамаск-Алеппо), так и по объездной дороге. В результате не меньше пяти машин было уничтожено.

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