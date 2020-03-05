Эксперт: Наделение землей ученических бригад позволит полноценно обучать будущих аграриев

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5 марта, четверг  |  Последнее обновление — 22:45  |  vz.ru
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Американские страхи укрепили рубль

США начали спасать мировую экономикуФото: Максим Стулов/|Ведомости/ТАСС
Неожиданное снижение ставки ФРС и удар по доллару обескуражило и напугало — последний раз американский регулятор так делал в разгар крупнейшего в истории глобального кризиса фондового рынка в 2008 году. Неужели в США решили придержать наступление новой рецессии? России такие шаги могут пойти на пользу.  Подробности...
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Кто победит в переговорах Путина и Эрдогана

Лидеров России и Турции ждут сложнейшие переговорыФото: Alexei Druzhinin/Xinhua/ZUMA Wire/ТАСС
В четверг, 5 марта, в российской столице состоятся важнейшие российско-турецкие переговоры между президентами Путиным и Эрдоганом. Речь пойдет в том числе о разрешении военно-политического кризиса, связанного с боями в сирийском Идлибе. У обоих лидеров на руках серьезные козыри, подкрепляющие их позиции. Чьи аргументы окажутся сильнее и почему? Подробности...
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
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Зеленский изгнал самое бездарное правительство Украины

Новый премьер-министр Украины Денис ШмыгальФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Верховная рада Украины на внеочередном заседании отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначила новое, во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалём. Гончарук побил своеобразный рекорд, пробыв на посту полноценного премьера (не и. о.) всего полгода. Почему Зеленский поменял управленческую команду, кто занял посты в новом кабинете министров – и куда они приведут Украину? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус прикончит глобализацию

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Эпидемический кризис, скорее всего, будет купирован в ближайшие месяцы. Но его долгосрочные экономические и политические последствия будут огромными. Подробности...

Пришло время Европы платить по счетам

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Существование ЕС в качестве относительно самостоятельного международного игрока – это для России гораздо лучше, чем дальнейшее движение к миру тотального американо-китайского противостояния, где места для альтернативных решений уже не будет. Подробности...

Зачем в Конституции вспоминать Бога и русских

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Традиции, идеалы, вера предков – все это объединяет нас. Прекрасно, что это будет записано в Конституции. И при чем тут светский характер нашего государства? О том, что оно светское, сказано в первой главе Конституции, основах конституционного строя – ее никто не трогает и не отменяет. Подробности...
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    Сенсация в «супервторник»

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      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

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              Эксперт: Наделение землей ученических бригад позволит полноценно обучать будущих аграриев

              5 марта 2020, 22:33

              Текст: Андрей Резчиков

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              Решение президента наделить сельские школы собственными участками позволит учащимся позволит проходить на них весь агрономический цикл. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД один из лидеров ставропольского штаба ОНФ Виктор Надеин. Так он прокомментировал указание Путина разработать механизм передачи земельных наделов ученическим производственным бригадам.

              «От этого будет большая польза. Это очень здорово. Это важно для всех компаний-сельхозпроизводителей, которые думают не только о марже, но и о своем долгосрочном развитии. Им нужны хорошие кадры на селе. Они заинтересованы в сотрудничестве со школами, чтобы потом к ним приходили на работу специалисты, например, механизаторы», – пояснил сопредседатель штаба ОНФ в Ставропольском крае, координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития» Виктор Надеин.

              Сейчас на юге России у многих школ заканчивают действовать договоры о безвозмездном пользовании землями, поэтому сельские школы, с их небольшими бюджетами, окажутся не состоянии конкурировать за участки земли с коммерческими структурами, а значит не смогут полноценно обучать у себя будущих аграриев.

              «Надо отметить, в прошлом у нас бывали и «перегибы». Некоторым школам безвозмездно власти выделяли, например, 2000 га.  Но такая большая площадь не нужна школьной бригаде. В результате землю передавали в аренду какой-нибудь коммерческой структуре, а это коррупционная схема. На мой взгляд, 100 га достаточно для школьников, чтобы изучать полный цикл получения урожая. Но вообще, как я уже предлагал, пусть каждый регион самостоятельно определяет размер таких школьных участков», – пояснил собеседник.

              Как отметил Надеин, решение президента также будет способствовать созданию позитивного образа сельского труженика, самого аграрного процесса. «Небольшая территория в 100 га позволит проходить на ней весь агрономический цикл. Школьник будет лично вовлечен в работу. Он будет понимает, как организован процесс сева, обработки пашни, как вырастить урожай», – подытожил Надеин.

              Накануне на сайте Кремля был опубликован перечень решений Владимира Путина по итогам его декабрьской встречи с представителями общественности в Адыгее. В частности, правительству поручено до конца апреля «представить предложения по вопросам предоставления общеобразовательным организациям земель сельскохозяйственного назначения без проведения торгов в целях организации ученических производственных бригад».

              Правда, поручение Путина содержит два условия – запрещено передавать право пользования землей иным лицам, а площадь участка ограничена размерами, необходимыми для учебного процесса.

              На встрече в Адыгее, напомним, именно Надеин предложил проработать механизм предоставления участков для учебы бригадам школьников – будущих земледельцев.  До сих пор ученические производственные бригады официально могли получать землю только через аукционы, на общих основаниях, сетовал тогда он.

              «В Ставропольском крае движение ученических производственных бригад возрождается с 2001 года, в настоящее время действует 105 бригад, в работу которых вовлечены 33 тыс. школьников», – рассказывал сопредседатель штаба ОНФ. – Такая бригада обычно использует для учебы небольшие участки – до 100 га».

              «Целиком и полностью поддерживаю. Можно добиться совершенно нормального прозрачного механизма для школ... Полностью согласен, поработаем обязательно», – пообещал тогда Путин.



               
               
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