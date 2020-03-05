Эксперт: Наделение землей ученических бригад позволит полноценно обучать будущих аграриев

Решение президента наделить сельские школы собственными участками позволит учащимся позволит проходить на них весь агрономический цикл. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД один из лидеров ставропольского штаба ОНФ Виктор Надеин. Так он прокомментировал указание Путина разработать механизм передачи земельных наделов ученическим производственным бригадам.

«От этого будет большая польза. Это очень здорово. Это важно для всех компаний-сельхозпроизводителей, которые думают не только о марже, но и о своем долгосрочном развитии. Им нужны хорошие кадры на селе. Они заинтересованы в сотрудничестве со школами, чтобы потом к ним приходили на работу специалисты, например, механизаторы», – пояснил сопредседатель штаба ОНФ в Ставропольском крае, координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития» Виктор Надеин.

Сейчас на юге России у многих школ заканчивают действовать договоры о безвозмездном пользовании землями, поэтому сельские школы, с их небольшими бюджетами, окажутся не состоянии конкурировать за участки земли с коммерческими структурами, а значит не смогут полноценно обучать у себя будущих аграриев.

«Надо отметить, в прошлом у нас бывали и «перегибы». Некоторым школам безвозмездно власти выделяли, например, 2000 га. Но такая большая площадь не нужна школьной бригаде. В результате землю передавали в аренду какой-нибудь коммерческой структуре, а это коррупционная схема. На мой взгляд, 100 га достаточно для школьников, чтобы изучать полный цикл получения урожая. Но вообще, как я уже предлагал, пусть каждый регион самостоятельно определяет размер таких школьных участков», – пояснил собеседник.

Как отметил Надеин, решение президента также будет способствовать созданию позитивного образа сельского труженика, самого аграрного процесса. «Небольшая территория в 100 га позволит проходить на ней весь агрономический цикл. Школьник будет лично вовлечен в работу. Он будет понимает, как организован процесс сева, обработки пашни, как вырастить урожай», – подытожил Надеин.

Накануне на сайте Кремля был опубликован перечень решений Владимира Путина по итогам его декабрьской встречи с представителями общественности в Адыгее. В частности, правительству поручено до конца апреля «представить предложения по вопросам предоставления общеобразовательным организациям земель сельскохозяйственного назначения без проведения торгов в целях организации ученических производственных бригад».

Правда, поручение Путина содержит два условия – запрещено передавать право пользования землей иным лицам, а площадь участка ограничена размерами, необходимыми для учебного процесса.

На встрече в Адыгее, напомним, именно Надеин предложил проработать механизм предоставления участков для учебы бригадам школьников – будущих земледельцев. До сих пор ученические производственные бригады официально могли получать землю только через аукционы, на общих основаниях, сетовал тогда он.

«В Ставропольском крае движение ученических производственных бригад возрождается с 2001 года, в настоящее время действует 105 бригад, в работу которых вовлечены 33 тыс. школьников», – рассказывал сопредседатель штаба ОНФ. – Такая бригада обычно использует для учебы небольшие участки – до 100 га».

«Целиком и полностью поддерживаю. Можно добиться совершенно нормального прозрачного механизма для школ... Полностью согласен, поработаем обязательно», – пообещал тогда Путин.