НАСА представило самую подробную панораму Марса

Опубликована самая подробная панорама марсианской поверхности, сообщает НАСА.

НАСА опубликовало фотографию в высоком разрешении на своем сайте. Панорама собрана инженерами на основе снимков, которые сделал с помощью телеобъектива марсоход Curiosity в ноябре-декабре, передает НТВ.

Панорама имеет разрешение 1,8 млрд пикселей. На сайте есть и пейзаж Марса с разрешением 650 млн пикселей – для него использовались фото, сделанные через другой объектив. В кадр попали фрагменты самого марсохода.