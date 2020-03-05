ПМЭФ отменили из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) решил, что форум в 2020 году проводиться не будет из-за коронавируса, сообщил председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов.

Такое решения приняли в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и его распространением в странах-участниках форума.



«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», – приводит слова Белоусова РИА «Новости».

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В этом году ПМЭФ должен был проходить с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. На форуме планировалось провести панельную дискуссию «Новый коронавирус – старые вызовы: как снизить экономические последствия эпидемий?», сообщает ТАСС.

В дискуссии предполагалось участие руководителей международных и российских организаций в области здравоохранения, представителей научного сообщества и международного бизнеса.

Ранее сообщалось, что за сутки вне Китая коронавирусом заразились более 2 тыс. человек.