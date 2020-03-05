Синоптик пообещал москвичам комфортное малиновое лето

К выходным в центральной России ожидается 10 градусов тепла, что побьет температурные рекорды 1995, 2002 и 2014 годов. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он также пообещал теплое «малиновое» лето.

«Если смотреть на ближайшие выходные-праздники, то природа продолжит нас удивлять. В центральной России ожидаются новые температурные рекорды, когда столбики термометров будут штурмовать отметку в +10 градусов. В общем, 6,7 и 8 марта ждем падения предыдущих достижений 1995, 2002 и 2014 годов. Единственной ложкой дегтя в бочке меда станет то, что не обойдется без дождей», – говорит Тишковец.

При этом синоптик уверен, что при таком небывалом тепле за всю 140-летнюю метеоисторию, про дожди никто вспоминать не будет. Он отмечает, что уже сейчас можно готовить смену гардероба.

Прогнозы на весну также позитивны: несмотря на то, что в марте температурное отклонение от нормы постепенно будет сокращаться, воздух все равно будет на 3-6 градусов теплее обычного режима. В апреле эта разница составит – 2-3 градуса, а в мае будет в общей сложности теплее на 1-2 градуса.

«Сегодня у нас также появились данные на летний сезон 2020 года. Первое, что мне пришло на ум, это «малиновое» лето, потому что июнь, июль и август находится в цветах малинового оттенка – такой окрас на прогностических картах означает превышение над нормой на 1-2 градуса. Это значит, что по сути мы будем находиться в зоне идеального комфорта по температуре (21-27 градусов тепла)», – рассказывает Тишковец.

Он также добавил, что по осадкам в июне и июле ожидается небольшой дефицит, но не стоит ждать аномальной жары или холода. «Думаю, такая погода также благоприятно скажется урожае», – резюмировал Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал прошедшую в столице одной из самых мрачных, так как солнце светило крайне мало.