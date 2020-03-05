ФНС начала борьбу с «дроблением» ресторанного бизнеса

Федеральная налоговая служба в целях борьбы с недобросовестным «дроблением бизнеса» требует объединять в холдинги рестораны, работающие по упрощенной системе налогообложения, пишут СМИ.

Как сообщил источник «Коммерсанта», налоговая служба требует от ресторанных холдингов оптимизировать бизнес. По его словам, ФНС не устраивает наличие десятка управляющих ресторанами компаний, которые работают по упрощенной системе налогообложения, но принадлежат одной группе.

Источник рассказал, что ФНС хочет добиться сведения структур в единые холдинги, которые уже перейдут на НДС. При этом, по его словам, указания носят «неформальный характер».

В ФНС заявили, что работа в отношении налогоплательщиков, получающих необоснованные преимущества, в том числе путем дробления бизнеса, проводится на постоянной основе, чтобы создать равные условия для добросовестных участников рынка.

Как отметил исполнительный директор Restcon Андрей Петраков, крупные ресторанные сети в настоящее время пользуются своим масштабом, чтобы получать различные преференции и льготы у поставщиков или арендаторов.

По словам управляющего партнера АБ «Деловой фарватер» Романа Терехина, при выявлении фактов дробления бизнеса для получения выгоды компаниям грозят доначисления в бюджет НДС и налога на прибыль, а также штрафы до 40% от суммы недоимки.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, отказавшиеся блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов и штрафов.