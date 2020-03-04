В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова об обучении для девочек

Протоиерей Димитрий Смирнов говорил не о бесполезности школы для девочек, а о преимуществе семейного образования по сравнению со школьным, заявил глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Легойда в Telegram напомнил, что «далеко не всегда соглашается с формой», в которую «дорогой отец Димитрий Смирнов облекает свои мысли», но на этот раз «искажение его слов перешло границы».

Как пояснил Легойда, протоиерей на радио «Радонеж» говорил о «конкретной истории». Речь шла о «девочке из его прихода, которая, по всей видимости, находится на домашнем обучении и в семь лет уже умеет читать и писать, помогает матери сидеть с младенцем».

Легойда считает, что «с какими-то акцентами и в этом выступлении можно спорить», но нельзя заявлять, будто «протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу» – «священник рассуждает о преимуществе семейного образования по сравнению со школьным, высказывает аргументы, что оно, в частности, позволит девочке стать хорошей матерью».

Легойда напомнил, что семейное образование «признается законным во всем мире». Он не является его сторонником, но подчеркнул, что нельзя людей, поддерживающих такое обучение, «записать в мракобесы».

«Увы, благодаря непрофессионализму, безграмотности или намеренному искажению некоторых коллег читатели вышеуказанных заголовков сделают вывод, что Церковь объявила войну образованию для женщин и девочек, приковывает их к батареям и не пускает в школу. Очередной скандал на пустом месте», – говорится в сообщении.

Напомним, протоиерей заявил, что в детях надо развивать и поощрять любовь к младшим братьям и сестрам. В частности, он сказал: «Это же важнее – семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь. Воспитание происходит в процессе реальной жизни».

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