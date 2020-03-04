Асад заявил о действиях Эрдогана в Сирии «по указке американцев»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган бросил все свои силы на Сирию по указанию американцев, заявил президент САР Башар Асад.

«С военной точки зрения, первоначальная задача сейчас – это Идлиб. Очевидно, что Эрдоган бросил все свои силы, очевидно, по указке американцев. В этом нет сомнений, потому что после освобождения Идлиба нашей целью будет освобождение восточных районов», – передает его слова ТАСС.

Он выразил мнение, что Анкара препятствует освобождению Идлиба, чтобы сирийские войска не могли двигаться на восток.

«Но параллельно, чтобы не вести войну в восточных районах, мы контактируем с людьми там. Американская оккупация вызывает у них неприязнь, гнев и негодование», – добавил Асад.

Ранее Асад также заявил, что Сирия не совершала враждебных действий против Турции, и назвал турок братским народом.

Между тем, Эрдоган ранее заявил, что запросил у президента США Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе.