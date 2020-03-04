Эрдоган попросил Трампа поддержать Турцию боеприпасами

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что запросил у президента США Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе.

«Я такие запросы отправлял господину Трампу», – передает РИА «Новости» ответ Эрдогана на вопрос, будут ли США оказывать поддержку боеприпасами при операции в Идлибе.

Во вторник спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что Пентагон намерен поддержать Турцию в Сирии с помощью поставок боеприпасов.

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