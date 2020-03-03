США решили предоставить Турции боеприпасы для операции в Идлибе

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что Пентагон намерен поддержать Турцию в Сирии с помощью поставок боеприпасов.

«Мы хотим предоставить Турции поддержку боеприпасами в Идлибе», – сказал Джеффри, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sabah.

Напомним, в понедельник сирийская армия освободила Саракиб – важнейший населенный пункт на востоке Идлиба. После этого город вошла российская военная полиция.

До этого Дамаск объявил о закрытии неба над Идлибом, предупредив, что все самолеты будут восприниматься как вражеские и сбиваться. После сирийские военные сбили близ Саракиба беспилотник турецкого производства, который принадлежал протурецким боевикам.