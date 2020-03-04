Асад заявил об отсутствии вражды между Турцией и Сирией

Сирия не совершала враждебных действий против Турции, заявил сирийский лидер Башар Асад в интервью «России 24».

«Какое враждебное действие – большое или малое – Сирия совершила против Турции? Его нет. Есть сирийско-турецкие браки, есть семьи, есть жизненные общие интересы. Это взаимное проникновение культур обусловлено исторически, поэтому нелогично, чтобы между ними и нами были серьезные разногласия», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что у Сирии и Турции есть общие жизненные интересы. В частности, в Турции много этнических сирийцев, в Сирии – этнических турок, передает ТАСС.

«Это взаимное проникновение культур обусловлено исторически. Поэтому нелогично, чтобы между ними и нами были серьезные разногласия», – сказал Асад.

По его словам, в Сирии турок считают братским народом, и нет проблемы, ради которой должны умирать граждане Турции.

Между тем ранее стало известно о сращивании постов Турции и позиций террористов в Идлибе. Кроме того, Турция намерена разместить в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны.

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