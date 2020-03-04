Эксперты заявили о победе легального контента в Рунете

Легальный контент победил в Рунете. Его выбирают более 65 млн из почти 96 млн пользователей интернета в России. Об этом в среду заявил главный аналитик РАЭК Карен Казарян в ходе круглого стола, посвященного динамике развития российского интернета.

«В России больше 65 млн пользователей легального контента, не обязательно платного. При наличии таких ресурсов, как Youtube и бесплатных стриминговых ресурсов, многие потребляют контент бесплатно. Тем не менее, эти ресурсы во много раз перекрывают посещаемость пиратских ресурсов, – отметил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. – Если мы посмотрим ресурсы, которые продают контент, то у них платная модель доминирует над рекламной. Потоковые музыкальные сервисы стали основным способом потребления музыки и основным источником доходов музыкальной индустрии, причем с большим запасом».

Как ранее сообщила газета ВЗГЛЯД, в среду в московском Доме журналиста прошел организованный РАЭК круглый стол на тему «Интернет в России: состояние, тенденции и перспективы развития». Участники встречи отметили: появились новые инструменты борьбы с «пиратством» в сети, помимо штрафов распространителей незаконного контента и блокировка их ресурсов.

«Невозможно справиться с распространением нелегальных потребителей контента одними запретительно-охранительными мерами. Контент должен легко находиться в сети, быть в хорошем качестве, предлагаться по адекватной цене, либо по бесплатной модели его потребления. Такие легальные платформы появились – как наши, так и международные. Они вполне удовлетворяют запросы пользователей и производителей, дистрибьютеров того самого контента», – сказал газете ВЗГЛЯД директор РАЭК Сергей Плуготаренко. По его словам, одна из причин ухода людей от потребления «пиратского» продукта – в том, что на сегодняшний день львиная доля информации потребляется с мобильных устройств.

В свою очередь, Казарян отметил, что мобильная аудитория в России сейчас составляет более 85 млн человек. Кроме того, в России мобильное устройство становится основным инструментом для совершения покупок в интернете, подчеркнул аналитик.

«Пользователи стали понимать, что в мобильных устройствах гораздо удобнее потреблять контент легально, потому что можно смотреть видео или слушать музыку в более хорошем качестве, закачать ее и использовать офлайн», – добавил Плуготаренко.

«Пользователи считают, что если они предприняли какие-то усилия или уж точно заплатили деньги, то этот контент на сто процентов легальный. Они не всегда могут понять, что с них взяли деньги и дали нелегальный контент, который правообладатель не разрешил показывать на данном ресурсе. Большинству просто лень разбираться. Здесь, конечно, важна цифровая грамотность, – рассуждает Плуготаренко. – Человеку нужно объяснить, как отличить разрешенное от пиратского, и что зачастую можно найти нужный контент в легальном бесплатном доступе».

Говоря об уровне цифровой грамотности в нашей стране, директор Регионального общественного Центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников назвал самыми отстающими в рейтинге подростков от 14 до 17 лет. «Это связано с тем, что подростки всецело доверяют крупным компаниям и уверены в собственной безопасности в интернете. Они вводят свои данные и не задумываются, что кто-то может украсть их из компании», – говорит эксперт. Для повышения цифровой грамотности молодежи, а значит и ее безопасности, Гребенников предложил ввести в школах соответствующие уроки в рамках курса ОБЖ.

Обозначая общие тенденции развития российского интернета, Казарян отметил: объем экономики Рунета в прошлом году составил 4,7 трлн рублей, что на 20% больше по сравнению с 2018 годом. Более 50% российской экономики сегодня зависит от коммуникационных и цифровых технологий в то время, как в 2011 году подобное исследование показало 1% влияния интернета на экономику, в свою очередь добавил Плуготаренко.

Добавим, что за минувший год в России по решению судов было заблокировано более 60 тысяч экстремистских и порнографических материалов, объявлений о продаже поддельных документов и других образцов запрещенного контента, сообщили участники круглого стола о регулировании интернет-данных, организованного Ассоциацией юристов России.