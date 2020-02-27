Объявления о продаже поддельных документов вышли в лидеры запрещенного контента в России

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27 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 19:45  |  vz.ru
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Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

Белоруссия начинает поставки нефти через УкраинуФото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
После двух месяцев торга с Россией по цене на нефть, Белоруссия нашла сразу шесть новых поставщиков. Причем пять из них – это некие российские компании, которые еще не имели дела с белорусами. Наконец, шестым поставщиком станет Азербайджан, откуда нефть потечет по украинскому маршруту. В чем смысл такой сложной схемы? Подробности...
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Русский мир нашел свое место в Основном законе

Поправки в Конституцию будут вынесены на голосование через два месяцаФото: Нина Зотина/РИА Новости
После заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию можно говорить о том, что с окончательным их перечнем и содержанием наступила почти полная ясность. Обсуждались уже конкретные формулировки – и даже намечен день всенародного голосования, которое состоится 22 апреля. В чем главный дух конституционных поправок? Подробности...
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Чернокожий рэпер бросил тень на Россию

Талиб Квели стал жертвой русофобского мифаФото: Byron Smith/ZUMA/Global Look Press
В интернете гремит скандал, о котором невозможно рассказывать без смеха. Популярный рэп-исполнитель из Нью-Йорка Талиб Квели пытается убедить свою огромную аудиторию в том, что все его коллеги из России − нацисты. В качестве доказательств используются кадры из фильмов и фотографии Михаила Боярского, но в целом эта история обнажает серьезную проблему нашей внешней политики. Подробности...
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Жители богатых стран выкидывают стариков на улицу

Многих стариков на Западе ожидает крайне печальная участьФото: USA TODAY NETWORK/Reuters
Некрасивым секретом «золотого миллиарда» является феномен под названием granny dumping – буквально «бабушка на выброс». Это практика оставления престарелых в клиниках и общественных местах родными, которые устали о них заботиться. И хотя этой тенденции уже несколько десятилетий, в последние годы она особенно обострилась. Что происходит? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Как можно пробить щит комплексов С-300 и С-400

Александр Тимохин, журналист
Очень часто сообщения о том, что здесь или там поставлен на боевое дежурство очередной дивизион С-400, вызывают у публики нездоровую радость и возбуждение. Однако залог сильной ПВО – не зенитные ракетные системы сами по себе. Отдельно зенитные ракетные комплексы решают очень мало. Даже самые совершенные. Подробности...
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Мы сильнее своего внутреннего зверя

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Гуманизм – это не забывать, что другой является человеком. Даже если он очень другой. Даже если его инаковость тебе отвратительна, мерзка, если его правду ты считаешь недостойной существовать. Подробности...
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Ты дурашка отныне и навсегда

Захар Прилепин, писатель
Раньше надо было чему-то учиться, чтоб чего-то достичь. На гитаре играть, полено стругать, задачки решать. Чтоб выступать – в театральное пожалуйте, стишок расскажите. Теперь: «право имеют». Ну, пусть. Подробности...
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              Объявления о продаже поддельных документов вышли в лидеры запрещенного контента в России

              27 февраля 2020, 18:50

              Текст: Наталья Макарова

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              За минувший год в России по решению судов было заблокировано более 60 тысяч экстремистских и порнографических материалов, объявлений о продаже поддельных документов и других образцов запрещенного контента. Об этом в четверг сообщили участники круглого стола о регулировании интернет-данных, организованного Ассоциацией юристов России.

              «Мы взяли на себя миссию сформулировать примерные цели и задачи по регулированию интернет-контента, объединить их и направить в профильные органы», – сказал газете ВЗГЛЯД Александр Журавлев, глава Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России.

              В дискуссии, которая прошла в четверг на площадке Университета имени Кутафина (МГЮА), приняли участие сотрудники Роскомнадзора, представители Фонда развития интернет-инициатив и научного сообщества,  а также сами участники российского интернет-рынка – представители компаний «Яндекс» и Mail.ru Group.

              Участники встречи отметили, что за 2019 год в России вступило в силу около 60 тысяч судебных решений в отношении запрещенной информации в сети. Лидеры этого рейтинга – продажа поддельных документов, информация об экономических преступлениях, пропаганда браконьерства, проституции, порнографические и экстремистские материалы.

              При этом выступавшие эксперты, представители госорганов и IT-рынка сошлись во мнении: значительную роль в вопросе борьбы с недостоверной информацией в сети сыграло саморегулирование в самих соцсетях.

              Ранее пресс-служба соцсети «ВКонтакте» отчиталась, что за 2019 год администрация соцсети удалила почти 7 млн единиц опасного для детей контента, заблокировала более 300 тысяч профилей и 2 тысяч сообществ, где распространялись опасные для детей материалы, связанные с поощрением самоубийств или нанесением увечий (в том числе текстовые публикации, видео, фото и аудиозаписи). Также было удалено более 290 тысяч единиц контента, который пропагандирует насилие в школах, были заблокированы более 6 тыс. профилей и более 300 сообществ.

              «Мы считаем, что саморегулирование в этой сфере работает. мы отметили, что, наверное, мы уже соответствуем мировым практикам в этой сфере, но, как всегда, есть несколько нюансов», – подчеркнул в своем выступлении директор по связям с госорганами компании Mail.ru Group – владельца «Вконтакте» Константин Голуб. По его словам, в российском случае саморегулирование – это гибрид между модерацией (обращением пользователей, после которого администратор принимает меры) и обращением госорганов.  «У соцсети нет права оценивать размещенные материалы, мы не суд, мы не уполномоченный госорган, мы не редакция СМИ, поэтому в спорных случаях решение должно оставаться за третьим лицом», – сказал Голуб.

              Администраторы соцсетей принимают активное участие в борьбе с фейк-ньюс – ложными новостями, отметил Журавлев. Facebook и Twitter создали специальный алгоритм, который начал бороться с аккаунтами, которые генерируют фейкньюс, напомнил собеседник.

              «Важно принять общий кодекс или свод правил добровольного регулирования для участников рынка. Ведь кто-то может это понимать по-своему и бороться одними методами, а другие участники могут понимать по-другому и бороться иными способами – или вообще не бороться с определенным контентом. Поэтому сейчас очень важно принять общие правила игры», – подчеркнул Журавлев. «Достигнуть наилучшего результата можно лишь при наличии полного взаимодействия между всеми участниками процесса – бизнесом, пользователями, учеными, экспертами и государством», – отметил Журавлев.

              Напомним, что в конце января замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил о продлении на год, до 31 января 2021 года, действия Антипиратского меморандума. Этот документ был подписан в 2018 году правообладателями и крупнейшими интернет-компаниями в России. Он предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели. Ведением реестра занимается Роскомнадзор, он же выполняет функцию посредника в переговорах участников соглашения. Всего с момента начала действия Меморандума из поисковой выдачи удалено около 2,1 млн ссылок на нелегальный контент, сообщил Субботин.


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