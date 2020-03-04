IIHF планирует сократить число участников ЧМ-2020 по хоккею из-за коронавируса

Международная федерация хоккея (IIHF) может сократить количество команд-участниц чемпионата мира 2020 года из-за ситуации коронавирусом, сообщает Ilta Sanomat.

Чемпионат мира по хоккею в 2020 году должен пройти 8-24 мая в Швейцарии, передает РИА «Новости».

В рамках борьбы с распространением коронавируса правительство Швейцарии 28 февраля приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых участвует свыше 1 тыс. человек.

Напомним, 25 февраля в Швейцарии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

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