Кремль рассказал о защите Путина от коронавируса

Защищенность президента России Владимира Путина от коронавируса достигается за счет обычных гигиенических мер, доступных любым гражданам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, все делается. На самом деле речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне применять любые граждане России», – передает ТАСС слова Пескова.

При этом он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Москве не осложнялась.

Напомним, ранее в среду сообщалось, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 тыс. 270 человек, 2 тыс. 981 пациент скончался.

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