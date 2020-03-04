Минздрав Украины отреагировал на протесты в Черновцах из-за коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал самоизоляцию заболевшего коронавирусом мужчины стандартной практикой европейских стран и призвал украинцев не паниковать.

Так Ляшко прокомментировал протест в Черновцах, который устроили местные жители у дома, где живет супруга заболевшего коронавирусом украинца, передает «Обозреватель.ТВ».

«Мы должны сохранить действующую систему здравоохранения, а не парализовать ее сегодня госпитализацией всех контактов», – сказал Ляшко.

Он отметил, что «стигматизация человека из-за инфекционного заболевания или наличия контактов неприемлема в XXI веке». По его словам, что самоизоляция – это нормальная европейская практика.

По словам заведующей инфекционным отделением областной клинической больницы Валентины Миндреску, сейчас заболевший коронавирусом украинец чувствует себя лучше.

«Утром у мужчины была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику», – цитирует Миндреску пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Во вторник главный санврач Украины Виктор Ляшко подтвердил первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Он был зафиксирован в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии.

В тот же день в Черновицкой области жители устроили протест у дома, где живет супруга заболевшего коронавирусом. Женщину пришлось поместить на карантин, хотя «для этого нет никаких медицинских оснований».

Напомним, ранее в Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. Полиция Украины возбудила пять уголовных дел по факту беспорядков в Новых Санжарах.

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