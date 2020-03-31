Жителей Петербурга предупредили о закрытии ряда станций метро

Власти Санкт-Петербурга в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции приняли решение о закрытии с 1 апреля на вход и выход девяти станций метро, а также закрытии одного из двух вестибюлей на восьми станциях города.

«Принято окончательное решение с 1 апреля 2020 года закрыть для входа и выхода пассажиров ряд вестибюлей станций: вестибюли № 1 и № 2 станции «Невский проспект», вестибюли № 1 и № 2 станции «Новокрестовская», вестибюль станции «Садовая», «Сенная площадь», «Технологический институт 1», «Маяковская», «Достоевская», «Площадь Александра Невского 2» и «Звенигородская», – приводит сообщение пресс-службы «Петербургского метрополитена» ТАСС.

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Также с 1 апреля закроется один из двух вестибюлей станции метро «Девяткино», расположенной на территории города Мурино в Ленинградской области, в котором накануне власти региона ввели режим полной изоляции, а также один из вестибюлей станций «Площадь Восстания», «Площадь Ленина», «Московская», «Дунайская», «Проспект Славы», «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект».

Время работы всех действующих станций городского метрополитена с 1 по 5 апреля будет ограничено до 22.00 на вход пассажиров, движение наземного общественного транспорта будет осуществляться до 23.00.

Метрополитен Санкт-Петербурга обеспечивает около 40% перевозок в городе. В среднем, система перевозит более 2 млн человек в сутки. Подземка состоит из шести эксплуатационных депо и 72 станций на пяти линиях общей протяженностью 124,8 км.

С 30 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел для жителей режим полной самоизоляции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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