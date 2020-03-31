Рада заблокировала подписание закона о рынке земли

В Верховной раде заблокировали подписание президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта о рынке земли, принятого парламентом в ночь на 31 марта.

На сайте парламента опубликованы два проекта постановлений №2178-10-П – 2178-10-П1 «Об отмене решения Верховной Рады о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обращении земель сельскохозяйственного назначения (регистр. №2178-10 от 10.10.2019 года)», передает РИА «Новости».

Авторами постановления являются два внефракционных нардепа – Антон Поляков, исключенный из состава фракции «Слуга народа» в декабре 2019 года и внефракционный нардеп Оксана Савчук от националистической партии «Свобода».

Таким образом, до рассмотрения данных постановлений, подписание законопроекта заблокировано как для главы парламента, так и для президента.

Между тем две фракции, «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа – за жизнь», уже заявили, что оспорят принятие этого закона в конституционном суде, так как он противоречит основному закону и при его рассмотрении была нарушена процедура.

Напомним, Верховная рада Украины на внеочередном заседании приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Решение поддержали 259 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Для вступления в силу документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.

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