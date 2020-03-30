Рада отказалась назначать нового министра здравоохранения

Верховная рада отказалась назначать главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова новым министром здравоохранения Украины.

За проект постановления проголосовали только 217 народных депутатов при необходимых 226, передает РИА «Новости».

Степанов с декабря 2016 по апрель 2019 года занимал должность губернатора Одесской области при президенте Петре Порошенко.

Рада также отказалась назначить экс-замглавы администрации президента Сергея Марченко главой Минфина.

Решение поддержали 223 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Марченко с 2016 по 2018 год был заместителем министра финансов. В 2018-2019 годах при президенте Порошенко занимал должность замглавы его администрации.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД