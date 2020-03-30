Цена барреля нефти Brent упала ниже 26,8 доллара

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 30 марта, снижаются более чем на 4% по основным маркам на фоне опасений, вызванных распространением коронавируса и его влиянием на глобальный спрос на сырье.

По состоянию на 7.58 мск цена нефти Brent падала на 4,15% – до 26,78 доллара за баррель, WTI снижалась на 4,6% – до 20,51 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ночью стоимость нефти марки WTI опускалась ниже 20 долларов за баррель, впервые с 2002 года, и доходила до отметки в 19,92 доллара за баррель.

Также на рынок продолжает оказывать воздействие «ценовая война», развернувшаяся после того, как стало известно, что страны ОПЕК+ в начале марта не смогли договориться ни об изменении параметров договоренностей о сокращении добычи нефти, действующих с начала 2017 года, ни о продлении срока их действия.

Как отметил глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо, слова которого приводит Reuters, ОПЕК, тем не менее, не так много может сделать в сложившейся ситуации, поскольку падение спроса из-за COVID-19 слишком велико.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 634 тыс. 835 человек, число жертв приблизилось к 30 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.