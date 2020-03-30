Названа необычная причина похолодания в европейской части России

Причиной похолодания в европейской части России стал необычный циклон над Исландией, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Москве не понедельник объявили экстренное предупреждение из-за резкой смены погоды: с шести утра до девяти вечера ожидаются резкое похолодание, дождь, снег, метель, гололедица и сильный ветер.

«Холодную погоду на европейской части России обусловит барическое образование, которое очень далеко находится, но именно от него мы сейчас зависим. Обычно над Исландией всегда существует циклон. Это так называемый центр действия атмосферы, он всесезонный. Он существует за счет того, что к западу от Исландии холодная Гренландия, а к востоку теплый Гольфстрим. Такое различие температур приводит к образованию циклона», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

По его словам, в ближайшие два дня над Исландией установится антициклон, что нехарактерно для данного региона. При этом его центр находится далеко над Атлантикой.

Как отметил Вильфанд, это очень мощный антициклон с рекордным показателем давления в эпицентре.

«Такое редко встречающееся событие», – подчеркнул он.

По словам метеоролога, Западная Европа, а также европейская часть России, в том числе Москва, будет находиться на восточной периферии этого антициклона.

«Именно по этой восточной периферии будет опускание холодного полярного воздуха, перемещение с севера ярко выраженного холодного, полярного воздуха. Вот причина нынешнего похолодания. Так как движение в антициклоне по часовой стрелке, поэтому на восточной периферии с севера на юг движутся воздушные массы, и к нам подходит это похолодание», – заключил Вильфанд.

Ранее в понедельник синоптики сообщили, что днем в Москветемпература воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса, при этом в вечерние часы ожидается похолодание до минус 4 градусов, а ночью – до минус 6 градусов. Ветер северный, 5–10 м/с, местами с порывами до 12–17 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

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