В Московском регионе ожидается облачная погода с мокрым снегом, метелью, гололедицей, сообщают синоптики.

Днем в столице температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса, при этом в вечерние часы ожидается похолодание до минус 4 градусов, а ночью – до минус 6 градусов.

Ветер северный, 5–10 м/с, местами с порывами до 12–17 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а вечером опустится до минус 6 градусов. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до отметки минус 9 градусов.

В связи с ветреной погодой, заморозками и возникновения гололедицы в Москве и Подмосковье действует «желтый» режим погодной опасности.