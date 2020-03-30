В партии Порошенко заявили об отставке главы минздрава Украины

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко («Европейская солидарность») заявила, что глава минздрава Украины Илья Емец подал в отставку «в разгар коронавируса».

Геращенко заявила в Facebook, что «второе правительство Зеленского побило рекорды скорости изменения министров». По ее словам, «месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку – в разгар коронавируса».

Депутат сообщила, что руководство украинского парламента провело «встречу с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко».

На официальном сайте парламента по инициативе депутатов фракции «Голос» зарегистрирован проект постановления об увольнении Емца, передает РИА «Новости».

Емец, комментируя проект постановления, заявил, что не собирается в отставку, передает «Интерфакс-Украина».

Напомним, неделю назад об отставке главы минздрава Украины заявил другой депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Новый состав правительства, который предложил премьер-министр Денис Шмыгаль, Рада утвердила 4 марта.