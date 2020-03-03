Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иран

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре пригласил главу российского государства Владимира Путина на саммит астанинской тройки, который скоро пройдет в Иране, заявил посол Исламской республики в России Казем Джалаи.

«В рамках телефонного разговора президент Роухани пригласил своего коллегу Владимира Путина на астанинский саммит, который на ротационной основе скоро пройдет в Иране», – передает РИА «Новости» слова посла на встрече в Совете Федерации.

Напомним, в понедельник сотрудник подразделения Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ) в Иране заразился коронавирусом.

Ранее заболевание диагностировали у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Также заболели депутат Меджлиса (парламента) Ирана Махмуд Садеки и замминистра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи. От коронавируса умер бывший иранский посол.

Советник иранского президента Хесамаддин Ашна заявлял, что часть ответственности за распространение коронавируса в Иране несут США.

Находящийся в Тегеране эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Смагин объяснил, чем вызвано большое число заразившихся коронавирусом среди иранских высокопоставленных лиц.

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