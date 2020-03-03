Нетаньяху заявил о «великой победе» на выборах в Израиле

Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил о «великой победе» на выборах в парламент Израиля.

«Какая радость у нас сегодня. Это ночь великой победы», – заявил Нетаньяху, выступая с речью в штаб-квартире партии в Тель-Авиве.

Лидер «Ликуда» также отметил, что ожидает увеличения представительства партии в парламенте Израиля – Кнессете, передает Ynetnews.

«Это – победа вопреки всему. Мы противостояли огромным силам, они нас уже похоронили. Наши противники сказали: эра Нетаньяху закончилась. Но объединенными силами мы превратили этот лимон в лимонад», – цитирует Mignews.com премьера.

Кроме того, Нетаньяху сообщил, что договорился с главами правых и религиозных партий о встрече для формирования стабильного и сильного кабинета министров. Он пообещал «немедленно приступить к созданию стабильного и сильного национального правительства».

«Я буду премьер-министром каждого гражданина Израиля, каждого правого и каждого левого, евреев и неевреев», – подчеркнул он.

Также Нетаньяху заявил, что заключит мир с главными арабскими и мусульманскими странами. Он подчеркнул, что это лишь вопрос времени.

«Я говорил о том, чего я хочу достичь в ближайшие годы. Это – распространение израильского суверенитета на поселения в Иудее, Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан – прим. ВЗГЛЯД) и долине реки Иордан, исторический оборонительный альянс с США, установление мирных отношений с ведущими арабскими государствами. Мы сделаем все это», – пообещал Нетаньяху.

По данным израильских СМИ, подсчитаны 18% голосов. На выборах проголосовал 4 579 931 израильтянин.

Партия «Ликуд» Нетаньяху получила 31% (244 543 голоса), а блок «Кахоль Лаван» Бени Ганца – 24% (199 375 голосов). Всего на настоящий момент пересчитано 813 198 бюллетеней.

Экзитполы израильского телевидения предсказывают партии «Ликуд» 36 или 37 мест в Кнессете, а блоку «Кахоль-Лаван» – от 32 до 34.

По закону после получения окончательных результатов подсчета голосов президент Израиля Реувен Ривлин поручит одному из депутатов сформировать новое правительство. У первого претендента на пост премьера на формирование правительства будет 28 дней с возможностью продления на 14 дней.

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