В Бундестаге предрекли развал Шенгенской зоны

Депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил о нежизнеспособности Европейского союза из-за ситуации с коронавирусом.

«Это серьезная проба для Вавилонской башни Евросоюза. Этот конструкт нежизнеспособен. Ему надо вернуться к своей изначальной идее - добровольный союз суверенных государств», - заявил Гердт «360».

Депутат считает, что кризис, связанный с коронавирусом, показывает все, что происходит в Евросоюзе фактически. Так ЕС, предоставил Италии и Испании самим разбираться со сложившейся ситуацией.

«Получается, моя рубашка ближе к телу. В хорошие времена мы все друзья. А настоящий друг проверяется тогда, когда плохо. Сейчас плохо. И жизнеспособность ЕС под большим вопросом», – считает Гердт.

Депутат отметил, что, по его мнению, выходом из кризиса является ускоренное возвращение к первоначальной идее создания ЕС. Он пояснил, что нужно выстроить отношения, которые будут полезны сейчас и в будущем.

«На сегодня налицо банкротство той модели, которую нам навязала европейская элита. Это централизованный диктат Брюсселя без учета интересов малых государств. Это все сейчас рассыпется», – сказал он.

Гердт предсказал также смену сфер влияния на мировой политической арене в будущем. Так, Китай единственный в мире лишь выиграл от данного положения дел. При этом, по его словам, «пирог» в виде мирового капитала начнут «резать, делить и рвать».

«Уверен, что Россия будет иметь достойное место в этом процессе. Позиция Штатов ясна и так. Не понятна ни для кого лишь позиция ЕС в целом и каждого государства в частности. Поэтому самое сложное кризисное испытание придется именно на Европу. Она должна быстро перестроиться, иначе произойдет коллапс, а под этими обломками могут погибнуть государства и народы, чего не хотелось бы», – подытожил Гердт.

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил лидеров стран Евросоюза об угрозе развала Шенгенской зоны в случае неготовности стран ЕС продемонстрировать солидарность на фоне пандемии коронавируса.

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